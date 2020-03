Siracusa e provincia, in giro senza valido motivo: denunciata anche una persona rientrata da fuori

Ancora tante le persone che violano le norme sul contenimento sanitario, e quindi trovate per le vie di Siracusa e provincia senza un valido motivo.

Importante anche oggi il bilancio dei Carabinieri su strada.

Nel capoluogo diversi cittadini sono stati trovati a passeggio in Ortigia perchè "stanchi di rimanere in casa", altri hanno dichiarato di andare a trovare amici, un donna è stata denunciata perchè, residente a Carlentini, è stata trovata a Siracusa per fare la spesa, e altri spostamenti anche in orari notturni tutti senza valida giustificazione.

A Sortino un uomo è stato sorpreso mentre andava a trovare un amico, a Brucoli una donna residente nel centro cittadino di Augusta è stata sorpresa mentre svolgeva attività sportiva. Poi a Carlentini, Noto, Avola e Palazzolo Acreide diversi soggetti sono stati trovati lungo le vie cittadine senza giustificazioni rilevanti .

Ed infine a Palazzolo Acreide un italiano proveniente dalla Tailandia è stato denunciato per avere omesso di comunicare alle Autorità il proprio rientro al luogo di residenza.