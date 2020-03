Coronavirus, salgono i casi in provincia: 3 a Lentini, 4 a Carlentini

Salgono i casi di Coronavirus nel siracusano.

Nella città di Lentini accertati, nella giornata di ieri, tre cittadini positivi, che si vanno ad aggiungere ai 4 accertati di Carlentini.

"Immediatamente sono state avviate tutte le procedure di tutela previste - spiega il sindaco di Lentini, Saverio Bosco - Le tre persone stanno bene e non necessitano di cure ospedaliere. Stiamo entrando nella fase più complicata per la nostra Comunità,in termini di casi positivi accertati, e paghiamo il mancato isolamento di inizio Marzo. Ciò che faremo nelle prossime 2 settimane, in termini di isolamento sociale e rispetto delle direttive ministeriali, probabilmente farà registrare un arresto della tendenza che ad oggi registra un pericoloso trend in aumento."