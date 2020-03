Siracusa, aperture uffici postali potenziate per pagamento pensioni

In occasione del prossimo pagamento anticipato delle pensioni di aprile a partire da giovedì 26 marzo, Poste Italiane informa di aver predisposto sul territorio nazionale un piano di aperture straordinario che vede coinvolti anche gli uffici postali della Sicilia, previsto per regolamentare gli accessi durante l’emergenza Covid19. Confermata, inoltre, l’apertura di almeno un ufficio postale anche nei comuni con meno di 5mila abitanti.

In provincia di Siracusa saranno 37 gli uffici postali aperti durante le giornate di pagamento pensioni, di cui 31 garantiranno il servizio tutti i giorni e 5 anche nel turno pomeridiano fino alle ore 19:05.

Per tutte le informazioni, compresi gli orari di apertura degli uffici postali del proprio comune e i calendari di pagamento delle pensioni, è disponibile il sito www.poste.it o il numero verde 800003322.