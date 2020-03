Siracusa, mobilità: orari estivi della Ztl rinviati di un mese

Sarà ritardata di un mese l'entrata in vigore dell'orario estivo nella zona a traffico limitato di Ortigia, prevista per giorno 1 aprile, a causa dell'emergenza Coronavirus. Il settore Mobilità e trasporti ha emesso oggi un'ordinanza con la quale vengono confermati gli orari invernali fino al prossimo 30 aprile.

Dunque, la chiusura alle auto dei non residenti nel centro storico e dei non autorizzati resta così regolamentata: venerdì e prefestivi, dalle 20 alle 24; sabati, dalle 17 alle 24; domeniche e festivi dalle 11 alle 24.