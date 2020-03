Siracusa e provincia, contenimento sanitario: passeggiate, visite agli amici, in tre su un motorino rubato e un trasloco

Ancora gente che esce di casa senza validi motivi, contrariamente ai decreti ministeriali redatti per contenere l'emergenza Coronavirus.

Intenso e capillare l'impegno dei Carabinieri su strada, tanti i denunciati in tutta la provincia.

Passeggiate in bici, una chiacchierata con il vicino sulla panchina, una sigaretta all'area aperta, una visita ad amici: queste le scuse più disparate fornite ai Carabinieri da coloro che non rispettano le regole perchè stanchi di stare in casa, in particolare a Siracusa, Avola, Pachino, Lentini, Carlentini, Augusta, Pachino e Solarino.

A Sortino un soggetto ha dichiarato di essere uscito per andare a trovare alcuni familiari, tre giovani sono stati controllati mentre si aggiravano (tutti insieme) a bordo di un ciclomotore, che oltretutto a seguito di controlli è anche risultato oggetto di furto I tre sono stati denunciati anche per il reato di ricettazione.

A Francofonte un soggetto aspettava il proprio genitore per andare insieme ad effettuare acquisti e una coppia al controllo si è giustificata dicendo di essere in viaggio per recarsi a pranzo a casa di parenti.

Poi a Noto c'è chi crea assembramenti per effettuare un trasloco.

Infine, ad Avola un soggetto è stato controllato mentre effettuava attività fisica all’aperto lontano dal quartiere dove risiedeva.