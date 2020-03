Siracusa blindata, la Polizia municipale ad ogni ingresso della città: in un giorno controllate 547 persone

Blindata da ieri anche la città di Siracusa, nel rispetto dell'ordinanza ministeriale che vieta a tutti di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Da ieri mattina la Polizia Municipale sta presiedendo tutti gli ingressi della città, da Nord a Sud, fermando ogni singolo veicolo in transito con l'obiettivo di verificare effettivamente il necessario spostamento.

In un solo giorno sono state controllate ben 547 persone, di cui 8 sono state denunciate. Controllati anche 144 esercizi commerciali, tutti regolari.

Prima della spinta ai controlli di ieri, nei giorni scorsi, da venerdì a domenica le pattuglie su strade hanno fermato un gran numero di veicoli e controllato, complessivamente, 1084 persone. Di queste, ne sono state denunciate 44, tutte in violazione del divieto di spostarsi se non per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute”.

In quattro giorni, quindi, in totale controllate 1631 persone fisiche, 52 denunciati. Infine, da sabato 14 Marzo gli arrivi alla stazione di Siracusa sono monitorati h24.