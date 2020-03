Siracusa, Confindustria e le aziende del polo industriale doneranno apparecchiature per trattamento intensivo a ospedali

Confindustria Siracusa e le aziende del polo industriale (Erg Power, Isab-Lukoil, Sasol Italy, Sonatrach Raffineria Italiana) sosterranno gli ospedali a Siracusa fornendo apparecchiature in emergenza per il trattamento intensivo dei malati Covd-19: 12 Monitor Multiparametrici e 3 Centrali di monitoraggio, attrezzature che consentiranno l'attivazione di 12 posti letto per Covid Critici.

Versalis contribuisce con le iniziative che Eni ha in corso con la Protezione civile nelle diverse Regioni italiane, compresa la Sicilia.

“Le aziende del polo industriale siracusano – dice Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa - sulla scia della policy di responsabilità sociale che mettono in pratica nella loro attività quotidiana, primariamente guardano alla salute dei dipendenti e di tutti i lavoratori e un grazie di cuore vada a loro per il loro impegno quotidiano nell’assicurare la produttività di servizi essenziali per la nostra comunità. Ma nello stesso tempo – continua Bivona – le aziende sono anche attente alle necessità del territorio, in questo momento di grande preoccupazione: gli Ospedali della provincia di Siracusa hanno l’emergenza di prestare servizio alle popolazioni. Noi ci siamo e vogliamo contribuire prestando un aiuto concreto ed efficace a sostegno delle strutture sanitarie, per un effettiva necessità, in questo momento delicatissimo. Siamo in attesa di ricevere dalla Protezione Civile Regionale le modalità attraverso le quali concretamente dare seguito alla disponibilità delle aziende”.

Contemporaneamente, è partita una raccolta di libere donazioni tra tutte le aziende associate a Confindustria Siracusa finalizzata ad aiutare il Dipartimento regionale della Protezione Civile.