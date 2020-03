Un numero verde contro la solitudine, l'iniziativa di Avo

Compagnia ai tempi del Coronavirus, almeno per telefono. Questa l'iniziativa di Avo che, non potendo essere presente in Ospedale, in Casa di Riposo, in Hospice, ed in tutte le strutture di cura, ha attivato il numero verde nazionale 800 300 869.

A partire da domani dalle 09:00 alle 20:00, in maniera assolutamente gratuita, si potrà parlare con i nostri volontari, in tutta Italia.

L'invito è rivolto a tutti coloro i quali si sentono soli, vogliono fare due chiacchiere, vogliono allontanare l'ansia e la solitudine, che questo isolamento forzato genera.