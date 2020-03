Da Floridia a Siracusa, violate misure anti Coronavirus: denunciato 36enne

Avrebbe violato le norme in materia di contenimento sanitario per l'emergenza Coronavirus. Per tale motivo la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 36 anni, residente a Floridia, sorpreso in una delle vie della città di Siracusa.

Inoltre, il trentaseienne è stato trovato in possesso di marijuana e, pertanto, è stato anche segnalato all’Autorità Amministrativa competente.