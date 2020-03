Siracusa, Castagnino: "Rivedere le scadenza dei tributi locali, in primis la Tari"

Rivedere le date di scadenza dei tributi locali. Questa la richiesta dell'ex consigliere comunale, Salvo Castagnino, avanzata all'Amministrazione comunale.

Prima tra tutti la Tari che "deve essere spostata almeno a maggio la prima rata - dice Castagnino - per dare possibilità ai cittadini di organizzarsi considerando che ad oggi non sono pervenute le rate in scadenza per fine marzo".