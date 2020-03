Noto, il sindaco scrive a proprietari e gestori dei supermercati: "Non alzate i prezzi"

Adottare una responsabile politica dei prezzi nel rispetto della particolare emergenza che stiamo vivendo. Questa la richiesta del sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, messa nero su bianco e indirizzata ai commercianti che vendono beni di prima necessità, e quindi in primis a supermercati e ipermercati.

Pare che nella città barocca, ma non solo, qualcuno abbia approfittato della situazione per guadagnare più del previsto