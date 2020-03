Siracusa, il Libero consorzio in smart working per assicurare i servizi essenziali

Continua a lavorare in maniera compatta il Libero Consorzio di Siracusa, anche in modalità smart working.

A darne notizia è il Commissario straordinario dell’Ente, dott. Domenico Percolla, il quale ha firmato il provvedimento che mette l’ex Provincia nelle condizioni di potere assicurare i servizi essenziali e di emergenza che saranno individuati e successivamente coordinati dai responsabili degli uffici competenti e contestualmente ha disposto il lavoro agile per i dipendenti.