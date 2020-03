Avola, mascherine vendute con un rincaro del 10.000%: sequestrate

Rincaro del 10.000% (su una base di 2 centesimi) su un lotto di mascherine chirurgiche vendute al pubblico in un negozio avolese, tutte sequestrate dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato e segnalato all’Autorità giudiziaria per violazione all’art. 650 c.p., in quanto la sua attività, a norma delle vigenti disposizioni, non è risultata compresa tra quelle al momento esercitabili.