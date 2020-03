Siracusa, Coronavirus: controlli della Polizia Municipale su strada, al setaccio 1084 persone. 44 denunce

E' stato un fine settimana di controlli, quello che è appena trascorso, per la Polizia municipale, impegnata in capillari controlli finalizzati al contenimento sanitario nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

Da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo le pattuglie su strade hanno fermato un gran numero di veicoli e controllato, complessivamente, 1084 persone.

Di queste, ne sono state denunciate 44, tutte in violazione del divieto di spostarsi se non per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute”.

Controlli anche negli esercizi commerciali. In tre giorni passati al setaccio ben 98 esercizi, tutti in regola con le disposizioni ministeriali.

Da ieri, inoltre, la Polizia Municipale presiede gli ingressi della città, da Nord a Sud, in risposta al decreto approvato domenica sera che vietato di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal Comune in cui ci si trova, se non per i motivi già elencati.

di Oriana Gionfriddo