Siracusa, gestire lo stress: il supporto online dei professionisti per bambini e adolescenti

Videochiamate per i più piccoli con neuropsichiatri, pedagogisti, psicologi e assistenti sociali, gratuitamente, per gestire lo stress sia personale, familiare, genitoriale e soprattutto adolescenziale.

E' questa l'iniziativa del Centro Labeform, lanciata in segno di condivisione e solidarietà

Di seguito troverete tutti i nominativi dei professionisti che volontariamente hanno aderito a questa iniziativa: #iorestoacasa#insiemecelafaremo#. Basta cliccare www.labeform.it o mandare mail a labeform@yahoo.it