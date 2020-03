Palermo, studenti fuorisede: Cafeo "Disporre aiuti economici per le famiglie"

Assumere atti di competenza per garantire un sostegno economico straordinario ecelere agli studenti universitari fuorisede ed ai relativi nuclei familiari, attingendo a risorse del Bilancio regionale o ad altre disponibilità di scopo extraregionali.

A chiederlo, tramite un mozione presentata all'Ars, è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Attività Produttive all’Ars, insieme ai deputati del gruppo Italia Viva all’Ars Luca Sammartino, Nicola D’Agostino ed Edy Tamajo.

Il motivo della richiesta è da ricercare nelle tantissime spese che ragazzi e genitori si trovano a dover fronteggiare nelle loro case in affitto lontane dal nucleo di famiglia, in un momento economicamente molto delicato come questo

“Inoltre – spiega Giovanni Cafeo – abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi ad assumere ogni iniziativa utile nei confronti del Governo nazionale affinché, nell’ambito dei provvedimenti destinati al sostegno dei livelli di reddito delle famiglie e del sistema economico, vengano previste idonee misure a sostegno degli studenti universitari fuorisede”.