Noto, spesa e beni di prima necessità a domicilio per le famiglie in quarantena

Le famiglie in quarantena obbligatoria e fiduciaria riceveranno a casa un pacco spesa con i beni di prima necessità messi a disposizione dalla Bottega Solidale.

A darne notizia è il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, a seguito di un incontro che si è tenuto questa mattina con i responsabili delle associazioni coinvolte nello svolgimento dei servizi essenziali: Croce Rossa Italiana, Protezione Civile Avcn e Caritas diocesana.

"E' possibile beneficiare di questo servizio contattando i seguenti numeri telefonici: 329.3930160 - 327.6661200. - dice Bonfanti - E’ un ulteriore processo messo in moto per assistere chi si ritrova in isolamento obbligatorio, che riteniamo di poter sostenere in questi giorni grazie alla collaborazione con Protezione Civile Avcn, Bottega Solidale e Croce Rossa Italiana”.