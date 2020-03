Coronavirus: primo caso a Priolo Gargallo, sei a Noto

Primo caso di Coronavirus a Priolo Gargallo. Si sta ricostruendo la rete di contatti intrattenuti nelle ultime settimane anche dai familiari e dagli amici del soggetto positivo. Tutti saranno sottoposti al tampone per contenere il contagio e non mettere a repentaglio l’intera comunità.

A Noto i casi sono sei, ma tutti in buone condizioni.

A darne notizia i sindaci delle rispettive città