Canicattini Bagni, attivo servizio gratuito a distanza di assistenza psicologica

Un servizio gratuito a distanza di assistenza psicologica in questo periodo di emergenza sanitaria è stato attivato dal Comune di Canicattini Bagni in collaborazione con il Centro Labeform, che a Canicattini Bagni gestisce il Centro per le Famiglie.

Gli operatori impiegati sono neuropsichiatri, pedagogisti, psicologi e assistenti sociali.

Di seguito l’orario di servizio e il recapito telefonico.

Professionista Orario Recapito

Dott. Loris Vasile 09.00 -13.00 +39 333 5708328

Dott.ssa Pina Maranci 09.00 - 12.00 +39 339 2394552

Dott.ssa Alessandra Xaxa 16.00 - 20.00 +39 340 6020686

Dott.ssa Carla Domini 16.00 -19.00 +39 328 2698354

Dott.ssa Rita Basile 11.00 - 12.00 +39 3496065487

Dott.ssa Cristina Denaro 10.30 - 12.30 +39 328 2836641

Dott.ssa Cetty Avolio 10.00 - 12.00 +39 329 7716849

Dott.ssa Valentina Di Rosa 10.00 - 13.00

17.00 - 20.00 +39 349 5921343

Dott.ssa Laura Liotta 15.00 - 19.00 +39 329 4812772

Dott.ssa Flavia Bellino 15.00 - 20.00 +39 347 6819269

Dott.ssa Francesca Bosco 16.00 - 19.00 +39 331 9526587

Dott. Giuseppe Baiunco 16.00 -19.00 +39 329 0673506

Dott.ssa Cinzia Alcoraci 09.00-13.00

18.00-20.00 +39 347 1877345

(possibilità di chiamata per non udenti)