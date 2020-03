Siracusa piange la morte di Calogero Rizzuto, i messaggi di cordoglio

L'intera città piange la morte di Calogero Rizzuto, direttore del primo Parco Archeologico di Siracusa Eloro e Villa del Tellaro. Rizzuto aveva 65 anni ed era stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Umberto I di Siracusa, perchè trovato positivo al Coronavirus.

"Con la sua scomparsa, la Regione Siciliana perde un dirigente serio e capace. Alla famiglia vanno le condoglianze del governo regionale" - commenta nello Musumeci, presidente della Regione siciliana.

Il sindaco Francesco Italia e l'assessore alla Cultura, Fabio Granata a nome dell'Amministrazione comunale, esprimono il cordoglio della città: "L’Amministrazione della Città di Siracusa comunica con grande dolore la scomparsa dell’architetto Calogero Rizzuto, Direttore del Parco Archeologico di Siracusa. - dicono i due - La cultura siciliana e nazionale subiscono una gravissima perdita alla luce della personalità di Calogero, della sua grande professionalità e del suo tratto umano prezioso e raro. Ci stringiamo con amore e grande vicinanza alla famiglia di Calogero Rizzuto e ne onoreremo la Memoria non appena questa fase delicata e drammatica della vita della Città e della nostra Italia sarà solo un brutto ricordo"

Il Presidente, il Consigliere delegato, il Sovrintendente, i membri del Consiglio di amministrazione e tutto il personale della Fondazione Inda esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’architetto Calogero Rizzuto, Direttore del Parco archeologico di Siracusa, e si uniscono alla famiglia nel ricordo dell’uomo di cultura, collaboratore prezioso e custode integerrimo del patrimonio archeologico della città.

L'onorevole Giovanni Cafeo si unisce al dolore della famiglia e ricorda così Rizzuro: “Nel seguire in prima persona la recente vicenda che ha visto contrapposti proprio i vertici del Parco Archeologico e l’Inda sulla concessione del Tetro Greco di Siracusa, ho ritrovato nel dottor Rizzuto un interlocutore serio e autorevole – dice Cafeo – e pur nel rispetto delle reciproche posizioni, non sempre coincidenti, era chiaro ed evidente in lui, come in tutti gli altri protagonisti della vicenda, il desiderio di trovare una soluzione condivisa e utile a tutti”.

“Professionista di grande cultura e disponibilità, sempre pronto a spendersi con immediatezza - commenta l’on. Rossana Cannata - l’architetto Rizzuto rimarrà nella mente e nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di collaborare e confrontarsi con lui. Alla famiglia le mie sentite condoglianze”.

"La gestione dei beni culturali in Sicilia perde un dirigente integerrimo e uno studioso instancabile" - così il sindaco di Modica e la giunta municipale esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia dell’ex soprintendente per i Beni Culturali ed ambientali di Ragusa, Calogero Rizzuto.

“Ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi per la grave perdita di Calogero Rizzuto, presidente del Parco archeologico di Siracusa e già soprintendente ai Beni culturali di Ragusa. Il vuoto che lascia è purtroppo reso ancor più drammatico dalle circostanze della sofferenza che lo ha avvolto negli ultimi giorni. Lo ricordiamo per i tanti anni di impegno e dedizione spesi in favore delle istituzioni culturali siciliane” - dicono i deputati del gruppo parlamentare M5S all’Assemblea regionale siciliana.

Profondo cordoglio dal sindaco di Avola, Luca Cannata: "Incontrato subito dopo l'insediamento - le parole del primo cittadino - siamo stati in sintonia parlando sul futuro del patrimonio archeologico e storico. Aveva grandi prospettive di crescita dal Parco archeologico di Siracusa e dei beni culturali delle città della nostra provincia come per la gestione della Villa Romana. Da parte mia e dell'amministrazione comunale esprimo profonda tristezza per questa notizia e va la mia sentita vicinanza alla famiglia".

“La scomparsa di Calogero Rizzuto, direttore del Parco Archeologico di Siracusa, è una notizia terribile per il nostro territorio, siamo vicini al dolore della famiglia e degli amici”. Lo dichiarano Innocenzo Russo, Presidente di CNA Siracusa e Pippo Gianninoto, Segretario provinciale.

“La morte del direttore Rizzuto ci lascia orfani di una figura di altissimo livello – continuano Russo e Gianninoto – un professionista che aveva iniziato un difficile percorso finalizzato alla valorizzazione dei nostri beni culturali, volano economico da cui ripartire una volta terminata l’emergenza sanitaria”.