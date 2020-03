Siracusa blindata, la Polizia municipale ad ogni ingresso della città: fermato ogni singolo veicolo

Blindata anche la città di Siracusa, nel rispetto dell'ordinanza ministeriale, entrata in vigore da ieri, che vieta a tutti di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Questa mattina la Polizia Municipale sta presiedendo tutti gli ingressi della città, da Nord a Sud, fermando ogni singolo veicolo in transito con l'obiettivo di verificare effettivamente il necessario spostamento.

A darne notizia è l'assessore al ramo, Andrea Buccheri. In serata sarà diffuso il report completo, risultato dei controlli di un'intera giornata su strada per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.