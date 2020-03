Siracusa, pic nic sotto i portici di un palazzo: denunciati in 7

Sette giovani siracusani (4 uomini e 3 donne) denunciati ieri pomeriggio dalla Polizia per aver violato le norme del contenimento sanitario.

Sono sorpresi mentre stavano partecipando ad un picnic all’aperto, sotto i portici di un edificio popolare, nei pressi di Via Luigi Cassia.

Uno di questi, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., è stato anche denunciato per aver violato la misura.