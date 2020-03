Siracusa, auto a fuoco in via Algeri: indagini in corso

Auto a fuoco, modello Renault Clio, alle prime ore dell'alba di oggi in via Algeri a Siracusa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme che minacciavano di danneggiare anche l'auto parcheggiata vicino.

Ancora da accertare le cause del rogo. Indaga la Polizia di Stato.