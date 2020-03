Arrivati gli aerei russi con medici e materiale sanitario per l'Italia

Portano in Italia mascherine, ventilatori polmonari, tute protettive, medici e tanti altri aiuti. Sono gli aerei provenienti dalla Russia che sono atterrati a Pratica di Mare. I primi due aerei sono arrivati arrivati alle 22 circa. Ogni due ore l'atterraggio degli altri 7.

L'annuncio sui social del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"Non ci fermeremo fino a quando i nostri cittadini non saranno al sicuro. Dimostreremo di essere più forti anche di questo virus. Ricordiamocelo sempre: non siamo soli".

Da mercoledì invece inizieranno ad arrivare 100 milioni di mascherine dalla Cina. Partirà un primo lotto da sei milioni e poi venti milioni di mascherine ogni settimana.