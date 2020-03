Spacciavano anche dai domiciliari, arrestati in 7 tra Pachino e Avola

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa stanno eseguendo 7 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip delTribunale di Siracusa, su richiesta di quella Procura, nei comuni di Pachino ed Avola, nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso.

Fra gli arrestati due fratelli di Pachino sottoposti agli arresti domiciliari, che sfruttavano i permessi per approvvigionarsi di hashish, eroina e cocaina per poi spacciare anche nelle abitazioni in cui erano ristretti. Nell’ambito dell’indagine della Compagnia di Noto risultano indagate ulteriori 6 persone a carico delle quali sono in atto perquisizioni con l’ausilio di unità cinofile.