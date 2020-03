Coronavirus, vietato spostarsi dal Comune in cui ci si trova

Nuovo divieto per evitare il diffondersi del coronavirus: da subito è infatti, vietato spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal Comune in cui ci si trova, tranne che per "comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza" o per motivi di salute.

La nuova misura è stata adottata dai ministri della Salute Roberto Speranza, e dell'Interno, Luciana Lamorgese, per evitare l'esodo dei lavoratori di quelle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto, annunciato ieri sera dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

La misura è immediatamente in vigore e lo resterà fino all'entrata in vigore del nuovo decreto.