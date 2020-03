Augusta, ritardi esito tamponi ai sanitari del Muscatello: Pasqua (M5S) "Si utilizzino i laboratori di biologia molecolare"

"Il numero dei tamponi eseguiti e da eseguire è troppo alto rispetto ai laboratori che in Sicilia analizzano i test da Covid-19".

A denunciare questa discrepanza è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Giorgio Pasqua, che raccogliendo il grido d’allarme degli operatori sanitari siciliani, propone al governo regionale di utilizzare i laboratori di biologia molecolare delle varie Asp siciliane.

Il deputato siracusano porta ad esempio la vicenda dei sanitari dell’ospedale Muscatello di Augusta, quelli che hanno assistito il paziente trasferito e deceduto gli scorsi giorni a Caltagirone, che ancora attendono l’esito del tampone, il primo dei quali è stato loro eseguito l’11 marzo scorso. Si tratta di più di 40 dipendenti, tra infermieri, medici, personale ausiliario, dell’Unità Operativa Complessa di Medicina dell'ospedale Muscatello di Augusta.

"Ciascuno di loro- riferisce Pasqua - ha effettuato quattro tamponi, di cui uno non correttamente eseguito, due ben eseguiti ma a quanto pare inutilizzabili e il quarto di cui non si conosce l’esito dopo ben 4 giorni. L'unità operativa continua le proprie attività, ma solo grazie allo spirito di abnegazione del personale e con grande apprensione. E se uno o più di questi operatori - si chiede l'esponente del M5S - fossero infetti e non lo sapessero?"