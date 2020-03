Siracusa, torna pienamente operativo il reparto di cardiologia e l'utic

Il reparto di Cardiologia e l’Unità di Terapia intensiva coronarica dell’ospedale Umberto primo di Siracusa torna nella sua piena operatività dopo il caso positivo covid 19 in un sanitario.

Sono stati effettuati gli interventi di sanificazione e le azioni di contenimento sia a tutela degli operatori sanitari che dei pazienti e posti in quarantena gli altri tre operatori risultati positivi mentre tutti gli altri tamponi fatti anche ai pazienti ricoverati sono risultati negativi.

Le attività di emodinamica avevano continuato sempre ad essere garantite con percorsi separati. Nel reparto sono stati identificati ambienti in grado di accogliere anche pazienti cardiopatici con sospetta o accertata infezione da covid 19.

“La cardiologia siracusana vanta una emodinamica interventistica tra le più prestigiose di Italia – ricorda ai cittadini il direttore del reparto Marco Contarini – e a corredo una unità di terapia intensiva coronarica tra le più storiche in Sicilia. Molti pazienti stanno sottovalutando i sintomi per paura del Covid e chiedono aiuto troppo tardi. Pertanto non bisogna avere paura di essere ricoverati, ma in presenza di dolore toracico, tipicamente cardiopalmo e associata difficoltà respiratoria, bisogna rivolgersi tempestivamente al 118. Troverete operatori sanitari in grado di discriminare i sintomi accompagnandovi lungo il percorso diagnostico-terapeutico più adeguato”.

Per la gestione dell’attuale grave emergenza, l'Asp ha messo in atto il programma per la creazione dei Covid Center negli ospedali di Augusta e Noto oltre alla palazzina distaccata dell’ospedale Umberto I° di Siracusa con la rassicurazione che una volta finita l’emergenza tutto tornerà come prima nel rispetto di quanto già stabilito con la nuova rete ospedaliera.