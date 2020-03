Siracusa, MeetUp M5S: i percettori del Reddito di cittadinanza in aiuto di anziani e disabili

I percettori del reddito di cittadinanza potrebbero essere impiegati per aiutare anziani e disabili, specie in questa fase di emergenza sanitaria.

Questa la proposta messa in campo dagli attivisti del MeetUp Siracusa del Movimento 5 Stelle.

"Si pensi ad esempio - scrivono in una nota - alle consegne a domicilio di farmaci e spesa ed alla difficoltà di reperire volontari. Anche il Codacons ha chiesto ad Anci di valutare una simile possibilità, con invito esteso a tutti i Comuni. Si potrebbero selezionare a partire dalle competenze dichiarate nel Patto per il lavoro che i percettori del reddito hanno sottoscritto, possono rappresentare una risorsa preziosa per le realtà locali in questo particolare momento di emergenza. Anche questo sarebbe un atto responsabile verso la collettività".