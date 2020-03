Siracusa, sanificazione delle strade: il sindaco "Si usa prodotto non nocivo"

Il prodotto utilizzato per la sanificazione delle strade di Siracusa non è nocivo né per l'ambiente né per gli animali.

La rassicurazione arriva dal sindaco, Francesco Italia, che riferisce anche che la scorsa settimana gli operatori sono stati dotati di un particolare strumento per una copertura più omogenea dell'area di volta in volta sottoposta ad intervento.

"Le zone su cui si è già intervenuto - dichiara il primo cittadino - saranno periodicamente sottoposte nuovamente a sanificazione, fino al termine dell'emergenza sanitaria"