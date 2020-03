Croazia, scossa sismica di magnitudo 5.3 al confine con la Slovenia

Una scossa sismica di magnitudo 5.3 è stata registrata stamane nel nord di Zagabria, al confine tra Croazia e Slovenia.Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia(Ingv). Foto e video pubblicati in queste ore mostrano palazzi danneggiati, auto distrutte dalle macerie di edifici,cornicioni caduti e detriti in strada.I media parlano anche di danni all'ospedale di Rebro. Non si ha notizia di vittime. Il terremoto ha avuto epicentro a Kasina, a nord-est di Zagabria, e ipocentro a 10 chilometri di profondità.