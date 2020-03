Coronavirus, nuova stretta del Governo: chiusura per tutte le attività produttive non essenziali

Il Governo mette in campo nuove misure per contrastare la diffusione del coronavirus.

Dopo aver incontrato oggi pomeriggio le parti sociali, in tarda serata è arrivata la nuova comunicazione da parte del presidente del consiglio, Giuseppe Conte in diretta facebook con la nuova stretta che prevede la chiusura, almeno fino al 3 aprile, di tutte le attività produttive non cruciali.

Resteranno aperti supermercati, alimentari, farmacie e parafarmacie. E i servizi essenziali, come quelli bancari, postali e assicurativi, oltre che i trasporti, saranno garantiti.

In chiusura, dopo la raccomandazionead evitare corse ad accaparramenti, perché non necessari, la rassicurazione: "lo Stato c'è".