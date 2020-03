Siracusa, 19 (su 42 in tutta la provincia) i casi di Coronavirus nel capoluogo: raddoppiati i posti letto in Rianimazione

Sono 19 i cittadini residenti nel capoluogo affetti da Coronavirus, su 42 per l'intera provincia. Nessuno è in grave condizioni, e qualcuno è anche asintomatico, ma tutti sono stati posti in quarantena

A darne notizia è il sindaco Francesco Italia sui canali social.

Parlando del periodo che la città, e il Paese sta affrontando, il primo cittadino ha anche affrontato il discorso del decreto Cura Italia, mirato a dare supporto economico ai cittadini.

Italia si dice non soddisfatto, e sottolinea l'impegno per stare al fianco di ogni cittadino.

Infine, il sindaco ha annunciato che l'Asp di Siracusa si sta preparando per una eventuale emergenza raddoppiando i posti letto in rianimazione e terapie intensive.

Lanciata una raccolta fondi, sostenuta anche dalla Giunta comunale, per l'acquisto di attrezzature mediche