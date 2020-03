Siracusa, Morreale: "La candeggina per sanificare le strade è pericolosa e inquinante"

La candeggina utilizzata in grandi quantità per sanificare le strade, è pericolosa per la salute dei cittadini e inquinante per la falda acquifera.

A dirlo è Fabio Morreale, presidente di Natura Sicula

"L’uso eccessivo di candeggina non fa bene a nessuno, né all’uomo, né all’ambiente. Indebolisce il sistema immunitario e aumenta l’incidenza di infezioni respiratorie causando tonsilliti, bronchiti, otiti e polmoniti. - dice Morreale - Invitiamo il governatore Musumeci a rimodulare l’ordinanza"