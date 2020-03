Siracusa, nasce PrenotaFarmaci: l'app che fa comunicare il medico di famiglia, l’assistito e le farmacie

Nasce la web-app PrenotaFarmaci, sviluppata da una delle Aziende Gruppo Lombardo-Siculo Globalsystem.

“PrenotaFarmaci è oggi l’unica interfaccia web in grado di far comunicare il medico di famiglia, l’assistito e una qualunque delle farmacie aderenti alla piattaforma senza spostamento – e quindi contatto – fisico di nessuno dei soggetti interessati – dichiara Gianluca Bottaro, CEO di Globalsystem – nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e deontologiche per medici e farmacisti; l’ultimo passaggio, ovvero la consegna dei farmaci prescritti e prenotati con l’eventuale trasporto a domicilio, servizio svolto attraverso la recente convenzione stipulata con Federfarma dalla Croce Rossa Italiana, resta di competenza della farmacia scelta dall’utente”.

“L’implementazione capillare di un simile servizio può ridurre i rischi per i pazienti cronici ma in generale può contribuire a limitare gli spostamenti per tutti, in ossequio alla normativa straordinaria oggi in vigore in Italia – prosegue Bottaro – inoltre, pianificando con certezza il ritiro dei farmaci direttamente con la farmacia ed evitando il ritiro della ricetta dall’assistito, anche i volontari impegnati nella consegna dei farmaci potrebbero ridurre i contatti fisici e guadagnare sia in sicurezza sia in tempo, saltando la coda in farmacia”.

Globalsystem ha già inviato sia a Federfarma Siracusa sia alla Croce Rossa Italiana una lettera con la quale, gratuitamente per tutti, utenti, medici e farmacisti, mette a disposizione la propria tecnologia per provare a dare un sostegno concreto in questa fase, contribuendo alla riduzione delle attese in coda e soprattutto alla possibilità di contatti fisici non necessari.

Per ulteriori informazioni su PrenotaFarmaci e per registrarsi gratuitamente in tutta Italia, sia come utente sia come farmacia, potete visitare il sito ufficiale e installare così la web-app all’indirizzo www.prenotafarmaci.it