Siracusa, ad oggi registrati 42 casi di Coronavirus (3 in più rispetto a ieri): 19 ricoverati in Ospedale

Salgono i numeri dei contagi anche in provincia di Siracusa che, oggi, risultano 42, (e cioè 3 in più rispetto a ieri), di cui 19 ricoverati negli ospedali siracusani.

A dirlo è l'ultimo bollettino del ministero della Salute, diffuso dalla Regione siciliana, su numeri aggiornati alle 12 di oggi.

In totale sono 490 i casi positivi registrati dall'inizio, ma attualmente ne risultano 458 perché 26 sono già guariti e 6 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 34; Caltanissetta, 26; Catania, 181; Enna, 23; Messina, 66; Palermo, 52; Ragusa, 7; #Trapani, 27.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.