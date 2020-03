Siracusa, rimossi rifiuti speciali da discariche abusive e sanificazione in città

Continua l’attività di rimozione dei rifiuti speciali effettuata dagli operatori della Tekra e della ditta specializzata incaricata dal Comune. Ieri è stata ripulita un’area in zona Fonte Ciane, contrada Cozzo Pantano, dove era stato abbandonato un grande quantitativo di amianto che è stato inertizzato e rimosso.

Mentre la città e la comunità tutta rispettano le prescrizioni imposte dai Governi, nazionale e regionale, c'è chi continua non solo a sporcare ma in questo caso anche ad inquinare. La segnalazione ricevuta giovedì riguardava una grossa quantità di amianto abbandonata proprio a ridosso di un campo coltivato a patate: in 24 ore è stata prontamente rimossa” - dichiara l’assessore all’Ambiente, Andrea Buccheri, che in queste settimane segue e coordina direttamente le attività di pulizia e bonifica.

Dopo la pulizia effettuata nei giorni lungo gli accessi laterali della strada per Floridia, che è di competenza del Comune di Siracusa, oggi è stata la volta di viale Epipoli nel tratto che collega il Villaggio Miano con Belvedere.

Le altre operazioni effettuate, secondo programma, sono state il diserbo stradale dell'Arenella, di alcune zone della Pizzuta e delle vie Salibra e Monti. Continua inoltre l’attività di sanificazione su tutto il territorio comunale. Ieri ha interessato l’area che va dal viale Tunisi fino alla zona della Borgata antica; oggi è stata effettuata nei borghi di Cassibile e nelle località balneari di Ognina, Pane e Biscotti, Asparano e via della Donzella. Sanificati, infine, come più volte richiesto dai commercianti, i mercati di via De Benedictis, piazza Adda e via Giarre.