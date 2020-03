Primi due cittadini di Canicattini Bagni positivi al Coronavirus

Sono risultati positivi al Coronavirus due cittadini canicattinesi, che in questi giorni hanno accusato i sintomi del contagio. Per loro sono state attivate tutte le misure previste dalle autorità sanitarie.

Le autorità stanno ricostruendo la rete di contatti intrattenuti anche dai parenti in queste ultime settimane per poter intervenire e fare scattare le misure di sicurezza.

Il rischio dell’arrivo del contagio in un piccolo centro come Canicattini Bagni, dov’è facile incontrarsi e mantenere rapporti di vicinato e amicali, preoccupa fortemente il sindaco Marilena Miceli che invita tutti a rimanere a casa