Siracusa, Granata: "Miasmi industriali, si fermi la produzione"

Miasmi industriali e impianti attivi anche durante i giorni di emergenza Coronavirus. La denuncia arriva da Fabio Granata, Presidente Associazione Articolo Nove.

"Ritengo che tutto questo sia eticamente intollerabile, anche alla luce del fatto oggettivo di quanto le raffinerie abbiano contribuito in termini di patologie pregresse in questi lunghi anni di presenza invasiva e in termini ambientali, sul territorio e nelle nostre Città. - dice Granata - Le raffinerie dovrebbero quindi applicare il medesimo principio di precauzione, sospendendo la produzione come tutte le altre imprese e garantendo la salute dei propri lavoratori. Inoltre i grandi gruppi industriali dovrebbero avvertire il dovere di mettere a disposizione subito qualche milione di euro ( così come al nord stanno facendo i più importanti gruppi industriali e imprenditoriali ) finalizzati ad attrezzare a Siracusa l’ex Onp o il Rizza con altri preziosissimi posti di rianimazione, in una cornice salubre e facilmente adattabile e rigenerabile. - e poi conclude - Io ritengo che questo sia una vera vergogna sulla quale il Governo Nazionale e Regionale dovrebbero subito intervenire con rigore e autorevolezza"