Siracusa, Musso: "Estendere il rinvio degli adempimenti fiscali e contributivi a tutte le aziende"

Estendere subito il rinvio degli adempimenti fiscali e contributivi anche alle aziende con fatturato superiore ai due milioni di euro.

La richiesta avanzata al Governo è del Presidente della sezione metalmeccanici di Confindustria Siracusa Giovanni Musso.

“La crisi si tradurrà anche in una drastica riduzione di fatturato con conseguenze negative sulla liquidità delle imprese" - dice Musso.

“Un’altra misura che deve essere prevista immediatamente - ritiene il presidente delle imprese metalmeccaniche di Confindustria Siracusa - è lo smobilizzo dei crediti IVA accumulati dalle aziende, destinando maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso, al fine di ridurne i tempi, tenuto conto dell’esigenza di maggiore liquidità e delle difficoltà congiunturali delle imprese“.

“Infatti, molte aziende del settore delle costruzioni e delle costruzioni di impianti industriali accumulano elevatissimi crediti di imposta perchè fatturano in regime di split payment, ad aziende quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana (Eni, Saipem, Snam, Enel, Terna etc). Velocizzare i rimborsi significa aumentare la liquidità delle imprese senza pagare alcun onere finanziario. Questa disponibilità finanziaria - conclude Musso - contribuirà, insieme alle altre misure che il governo si appresta a varare, a far traghettare le aziende verso orizzonti economici più tranquilli”.