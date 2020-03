Siracusa, cocaina a domicilio: arrestato un corriere 21enne

E' stato notato in giro per la città a bordo di un motociclo dai Carabinieri. Da qui è partito un breve inseguimento terminato con l'arresto di Antonio Concetto Mericio, 21 anni, residente a Floridia, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Fermato, l'uomo è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi, più la somma di 800 euro in banconote di vario taglio.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe fornito servizio di rifornimento di cocaina a casa dei suoi “clienti”. Tutta la droga e la somma contante, ritenuta provento di pregressa attività di spaccio, sono state sequestrate.