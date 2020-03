Siracusa e provincia, in strada per noia, partitella di calcio e giustificazioni stupide ai tempi del Coronavirus

Ancora casi di irresponsabilità tra le strade siracusane accertati dai Carabinieri in tutta la provincia.

A Priolo Gargallo in due hanno detto di essere usciti di casa perchè annoiati.

Nel capoluogo i Carabinieri hanno sorpreso sul molo del porto piccolo un minorenne mentre pescava con la canna, ed un gruppo di persone che parlavano per strada, anche in orario serale e notturno, e altri soggetti seduti su panchine pubbliche.

Tutti si sono giustificati dicendo che erano stanchi di rimanere chiusi in casa. Inoltre, a Belvedere sono stati fermati un gruppo di ragazzi che si stavano recando al campo sportivo per una partita di calcio.

A Floridia, Francofonte, Augusta, Noto, Buccheri e Rosolini, sono stati sorpresi automobilisti mentre portavano a bordo del loro mezzo persone non facenti parte della loro famiglia convivente.

A Francofonte in due sono stati trovati sulla pubblica via intenti a consumare bevande alcoliche; ad Augusta è stata fermata un’autovettura con quattro soggetti a bordo, uno dei quali si stava recando presso il Palazzo di Giustizia di Siracusa per presenziare ad un’udienza, mentre le udienze risultano sospese.

Gli altri tre, due uomini ed una donna, avevano ritenuto bene di accompagnare il loro amico.

Non è peraltro mancato il caso di due soggetti, poco più che 20enni, che dopo essersi recati in una rivendita di tabacchi, stavano effettuando un percorso più ampio del necessario prima di rientrare nelle rispettive abitazioni;

A Ferla un uomo, nell’attesa del proprio turno per accedere in farmacia, stava facendo una passeggiata.