Siracusa, De Simone: "Pronta una rete di aziende per sanificare gratuitamente la città"

Una rete di aziende specializzate nel settore della sanificazione anche in ambienti pubblici disposta, in forma totalmente gratuita, a dare il proprio contributo nelle attività di sanificazione della città ai tempi del Coronavirus. A darne notizia è il presidente della Consulta civica di Siracusa, Damiano De Simone, che sta curando l'iniziativa.

"La Tekra, società attualmente impegnata in tale attività – commenta Damiano De Simone – sta svolgendo, senz’altro, un lavoro meritevole di riconoscimento, ma il territorio è vasto e necessita di un intervento più frequente e capillare, ed in più zone al contempo se si vuole rendere “immune” la città”. Abbiamo appreso – continua De Simone – che una di queste società, nei giorni addietro, ha già manifestato la propria volontaria e gratuita disponibilità al Sindaco di Siracusa, ma senza alcun riscontro positivo. Siamo in emergenza – conclude Damiano De Simone – il Sindaco apra a tutti i volontari. Non è in questi casi che il “troppo storpia”, anzi, si faccia più rete possibile".