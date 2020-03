Priolo Gargallo, il sindaco Gianni chiede l'intervento dell'esercito

Aiutare Polizia e Carabinieri con il distaccamento di un reparto dell’Esercito Italiano o della Marina Militare. E’ la richiesta del sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, contenuta in una lettera inviata al Presidente della Regione, Nello Musumeci e al Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

“Il nostro comune - si legge nella missiva - si espande tra due poli industriali che ogni giorno vengono raggiunti da un notevole numero di persone, che attraversano e sostano da noi per acquistare generi alimentari, sia la mattina a colazione sia per il pranzo, creando un grande movimento di automezzi, camion e autobotti, che vanno ad aggiungersi al normale traffico veicolare”.

“L’Esercito e la Marina Militare - continua il Sindaco Gianni - potrebbero essere impiegati nei controlli sull’osservanza delle disposizioni governative per il contenimento del contagio da COVID-19 e in eventuali posti di controllo nei luoghi previsti dal piano di emergenza esterno, predisposto dalla Prefettura di Siracusa per il rischio industriale. In queste attività - ha concluso il primo cittadino - potrebbero affiancare le Forze di Polizia locali, alle quali va un particolare ringraziamento a nome di tutta la comunità per il grande lavoro svolto fino a questo momento”.