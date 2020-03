Priolo, voucher spesa per le famiglie bisognose

Voucher spesa per le famiglie bisognose. L'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale prevede un impegno di 68 mila euro: 100 euro andranno ai nuclei familiari composti da una sola persona; 200 a quelli con due componenti e 300 euro alle famiglie con 3 o più componenti. I buoni, che andranno a circa 300 famiglie con attestazione Isee non superiore al minimo vitale, potranno essere spesi per acquistare generi alimentari di prima necessità e farmaci, presso gli esercizi commerciali del territorio comunale.

“Non solo aiuteremo i nostri concittadini più bisognosi - ha sottolineato il Sindaco Gianni - ma supporteremo anche i commercianti, che vivono una situazione di difficoltà. Proprio per le attività danneggiate economicamente in seguito all’emergenza Coronavirus, stiamo pensando all’istituzione di un fondo economico”.

Ad occuparsi della consegna a domicilio dei voucher spesa sarà il centro ascolto della parrocchia Angelo Custode, che ha già una convenzione in atto con il Comune di Priolo; la Caritas predisporrà anche l’elenco dei beneficiari da fornire all’ufficio Politiche Sociali.

“In un momento di emergenza - ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana - bisogna dare risposte concrete alle famiglie bisognose. E’ il momento di stare uniti e supportare l’Amministrazione comunale, che sta lavorando per il bene di tutti i cittadini”.