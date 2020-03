Siracusa, didattica a distanza: Comitato Scuole Sicure "Famiglie in difficoltà"

Una serie di difficoltà rilevate dalle famiglie siracusane nel garantire la continuità scolastica ai propri figli attraverso le piattaforme di didattica a distanza.

A farsene portavoce è il Comitato Scuole Sicure: "Alcune famiglie - riferisce il Comitato - non dispongono di dispositivi abbastanza moderni per supportare le app scelte dagli istituti, mentre altre hanno piani tariffari di connessione a internet a consumo. Inoltre- prosegue la nota - la linea in questi giorni sta creando alcuni problemi di copertura, probabilmente per sovraffollamento delle celle”.

Da qui la richiesta di connessioni wi-fi aperte e funzionanti in tutte le aree cittadine, per tutta la durata dell’Emergenza Covid-19. A questo di aggiunge la richiesta di rivedere la restrizione che riguarda l'acquisto di materiale di cancelleria, "necessario agli studenti- conclude il Comitato - per poter svolgere i compiti assegnati, o anche per dedicarsi, nel caso dei più piccoli, al bricolage".