Siracusa, dispersione scolastica: Cisl "Incentivare didattica a distanza"

Attivare la didattica a distanza per combattere la dispersione scolastica in aumento ai tempi del Coronavirus. A chiederlo è il segretario generale della UST Cisl, Vera Carasi, e il segretario generale della Cisl Scuola territoriale, Giovanni Migliore.

Non tutte le famiglie, spiegano, hanno in casa tablet o pc per far studiare i ragazzi facendo crescere i numeri della dispersione.

“Il problema è reale e dobbiamo porlo – aggiungono i due segretari – Ci sono centri montani che non sono raggiunti da una rete o, in qualche caso, serviti male. Noi, nei mesi scorsi, abbiamo voluto realizzare un incontro a Cassaro, un piccolo centro della zona montana siracusana proprio per toccare con mano tutte le difficoltà di quel pezzo di territorio".

“Dobbiamo farlo velocemente per non creare divisioni sociali – sottolineano Vera Carasi e Giovanni Migliore – Qui non si tratta di capire a quando e se rinviare la riapertura delle scuole; sono i contenuti che dobbiamo assicurare a questi ragazzi il problema reale. I docenti stanno facendo miracoli, ora dobbiamo salvaguardare quegli alunni che non possono partecipare.”

Il sindacato continua a guardare alla scuola come l’unico, vero, possibile investimento per il futuro di questo paese.