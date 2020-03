Avola, estorsione e maltrattamenti: 33enne in manette

Dovrà rispondere di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 33enne di Avola: l'uomo, residente da diversi anni in Veneto, al culmine dell’ennesima lite con i genitori dai quali pretendeva denaro, ha maltrattato e minacciato di morte la madre, tentando di dare fuoco all’abitazione. Dopo aver cosparso il pavimento di alcool, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri, chiamati dalle vittime, ha evitato che l’uomo riuscisse nel proprio intento.

I genitori, entrambi pensionati, hanno denunciato che analoghe condotte minacciose e violente, perduravano da diversi mesi con reiterati episodi di violenza fisica mai denunciati.

Il 33enne è stato ristretto in carcere.