Siracusa, Francofonte, Lentini e Augusta: a gruppi in macchina e ancora c'è chi passeggia, disatteso decreto

Non bastano le numerose denunce dei giorni scorsi a scoraggiare coloro che, ancora oggi, vagano per la città senza un valido motivo, andando contro le prescrizioni del decreto ministeriale Io resto a casa.

I Carabinieri su strada, hanno notato, nel capoluogo, gruppetti di persone che parlavano tra loro per strada, o di giovani trovati insieme in sella al motociclo (senza pertanto rispettare la distanza minima prevista di un metro), ma anche una donna che passeggiava in Ortigia con il figlio 11enne.

A Francofonte e Lentini trovati in auto a gruppo, anche appartenenti a nuclei di famiglie diverse. In un caso i Carabinieri hanno peraltro rinvenuto indosso ad un 25enne 2 grammi circa di marijuana, motivo per il quale l’uomo è stato segnalato alla Prefettura.

Infine, ad Augusta, due motociclisti sono stati controllati mentre si aggiravano, per mero svago, per le vie cittadine.