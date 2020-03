La Radio per l'Italia, il flashmob che divide Siracusa: chi partecipa, e chi non trova più un motivo per cantare. VIDEO

Inno di Mameli, Azzurro, La Canzone del Sole e Nel Blu Dipinto di Blu. Queste le canzoni scelte per il flash mob nazionale di oggi, 20 marzo, organizzato dalle radio nazionali, dal titolo La Radio per l'Italia

Alle 11 tutti sintonizzati su una radio qualsiasi ad alto volume per cantare dai balconi tutti insieme, per farsi forza a vicenda e per reagire alla paura che il Coronavirus sta incutendo a tutti.

La risposta della città di Siracusa non è stata univoca. In zona Borgata l'iniziativa è più che riuscita con tanto di gente sui balconi che, per diffondere l'allegria, ha utilizzato pentole, coperchi e cucchiai di legno a ritmo di musica.

Buona risposta anche in zona Santa Panagia. Al quartiere Akradina qualcuno ha risposto con positività, mentre in altre vie, dal primo momento avvezze a questo tipo di iniziativa, le strade erano deserte.

Dai balconi qualcuno spiega: "Dopo le immagini strazianti dell'esercito che trasporta le salme, e il numero dei morti che sale c'è ben poco da cantare".